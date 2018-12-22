Galatasaray ile Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarının da desteği ile hem ligde hem de EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko'yu yenmek istiyor. Bu sezon Euroleague'de sadece Anadolu Efes'e yenilen Sarı-Lacivertliler yakaladığı seriyi Galatasaray karşısında devam ettirmek istiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki derbi saat 15.15’te başlayacak. Mücadele Tivibuspor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Karşılaşmayı Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek. Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe’nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

"Çocuklar üşümesin" kampanyası

Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, EuroLeague’de ikili maç haftasını kayıpsız geçerek derbiye moralli çıkıyor. Fenerbahçe Beko, 18 Aralık Salı günü 20:45’te CSKA Moskova’yı ağırladığı mücadeleyi 79-75 kazandı. Bu karşılaşmada Jan Vesely 19 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ile 33 verimlilik puanı üretti. Marko Guduric de 15 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, 19 Aralık Çarşamba günü yaptığı idmanın ardından Karadağ’a hareket etti ve 20 Aralık Perşembe günü TSİ 22:00’de Buducnost VOLI’ye konuk oldu. Rakibini ikinci yarıdaki performansıyla 65-89 ile geçen Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de üst üste onuncu, toplamda da 13. galibiyetini aldı. EuroLeague’de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko’da Buducnost maçının en değerli oyuncusu 19 sayı, 9 ribaund ve 3 top çalmayla 29 verimlilik puanına erişen Jan Vesely oldu. 12 oyuncunun da süre aldığı Fenerbahçe'de Joffrey Lauvergne 17 sayı ve 6 ribaund, Kostas Sloukas da 11 sayı üretti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki son mücadelesinde Afyon Belediyespor’u 15 Aralık Cumartesi günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk eden Fenerbahçe Beko, bu maçı 92-68 kazanarak 10’da 10 yaptı. Ligde liderliği elinde bulunduran Sarı-Lacivertlilerde Ahmet Düverioğlu 16, Joffrey Lauvergne 15, Erick Green 13 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray’da son durum

Daha önce Fenerbahçe’de de görev yapan Ertuğrul Erdoğan tarafından çalıştırılan Galatasaray’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Tai Webster, Can Korkmaz, Jaka Klobucar, Erolcan Çinko, Emir Gökalp

Forvetler: Göksenin Köksal, Malik Harrison, Caner Erdeniz, Serkan Aydın, Nigel Hayes, Ege Arar

Pivotlar: Zach Auguste, Marko Arapovic, Ayberk Olmaz

Koç: Ertuğrul Erdoğan

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet elde etti. Ertuğrul Erdoğan’ın öğrencileri, son dört lig maçından da galibiyetle ayrılırken bu süreçte Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen, Banvit ve Adatıp Sakarya’yı geçmeyi başladı. Galatasaray, son lig mücadelesinde Adatıp Sakarya’yı deplasmanda 56-89 yenerken Zach Auguste 21 sayı ve 9 ribaund; Ayberk Olmaz 12 sayı ve 6 ribaund üretti. Tai Webster da 11 sayı, 5 ribaund, 5 asist ile galibiyete katkı sağladı.

Galatasaray, mücadele ettiği EuroCup’ta A Grubu’nu 10 maç sonunda 3 galibiyetle altıncı ve son sırada noktaladı. Galatasaray, son EuroCup mücadelesinde Kızılyıldız’ı Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırladı ve karşılaşmayı 83-100 kaybetti. Bu maçta Nigel Hayes 30, Tai Webster 14, Zach Auguste ise 12 sayı üretti.

Galatasaray’da Ege Arar’ın sakatlığı bulunuyor.

Takım İstatistikleri (Galatasaray – Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 81.9 – 84.2

Ribaund: 37.4 – 32.7

Asist: 20.1 – 20.9

Top çalma: 8.5 – 6.4

Blok: 3.8 – 2.2

Top kaybı: 13.8 – 12.6

Faul: 18.9 – 18.8

2 sayı yüzdesi: %52.3 - %61.2

3 sayı yüzdesi: %35.7 - %43.6

Serbest atış yüzdesi: %70.3 - %75.6

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Zach Auguste 15.6 – Joffrey Lauvergne 15.0

Ribaund: Zach Auguste 9.3 – Joffrey Lauvergne 6.85

Asist: Jaka Klobucar 4.42 – Kostas Sloukas 4.25

Top çalma: Göksenin Köksal 2.0 – Jan Vesely 1.28

Blok: Ege Arar 1.0 – Ahmet Düverioğlu 0.55