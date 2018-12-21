Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı biletleri satışta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçının biletleri satışa çıktı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, il güvenlik kararları gereğince misafir takım taraftarlarının Sinan Erdem Spor Salonu'na alınmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi on ikinci hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı.

23 Aralık Pazar günü saat 15:15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix Perakende Satış Noktaları'ndan temin edilebilecek. Maç günü bilet satışı Sinan Erdem Spor Salonu Biletix Gişesi’nden olacak.

Loca içi bilet alımları tek koltuk için geçerlidir. Locadaki diğer koltuklar için başka taraftarlarımız bilet alımı yapabilirler.

İl güvenlik kararları gereğince misafir takım seyircileri salona alınmayacaktır.

Biletlerini internet ve çağrı merkezinden satın alan taraftarlarımız, maç günü yoğunluğundan kaçınmak için biletlerini Biletix perakende satış noktalarından temin edebilirler.

Kombine kart satın alan taraftarlarımıza 20 Aralık Perşembe ve 21 Aralık Cuma günü 09:00 - 17:00 arasında Türk Telekom Stadyumu Kombine Ofisinden, maç günü ise Sinan Erdem Spor Salonu Bilet Gişesinden saat 11:00’den itibaren kombine kart dağıtımı gerçekleştirilecektir. Kombine kartları alabilmek için Referans Numarasını-Biletix bilgi fişini ve Kimliği göstermeleri gerekmektedir."