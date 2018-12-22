Galatasaray - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 84-74

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan derbiyi Sarı-Kırmızılı takım, Sarı-Lacivertli rakibini 84-74'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Ertuğrul Erdoğan komutasındaki Cim Bom, Obradovic'in öğrencilerinin lig ve THY EuroLeague'de yakaladığı 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Galatasaray; Webster, Göksenin Köksal, Harrison, Hayes, Auguste ilk 5'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu 5'iyle sahaya çıktı.

Galatasaray, Harrison'ın etkili oyunu ve ürettiği 9 sayıyla hücumda Fenerbahçe'ye karşı büyük üstünlük kurarken, sert savunması ile de farkı açmayı başardı ve televizyon molasına 13-4'lük sarı kırmızılı takım üstünlüğü ile girildi. Vesely'nin pota altındaki iyi oyunu ile Fenerbahçe Beko farkı eritirken, periyodun son bölümünde önce Can Korkmaz, sonrasında Harrison'ın üst üste kaydettiği üçlüklerle sarı kırmızılı takım ilk periyodu 9 sayı farkla önde kapattı: 25-16.

Guduric'in ve Muhammed'in oyuna dahil olmasıyla tekrardan hücumda sayılar bulmaya başlayan ve 6-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi ve Ertuğrul Erdoğan molasına başvurdu: 27-22. Vesely'nin çift hanelere ulaşması ve Muhammed'in sayılar üretmesiyle periyodun bitimine 1.40 kala Fenerbahçe Beko skoru eşitledi: 36-36. Kalan bölümde 7-2'lik seri yakalayan Galatasaray, soyunma odasına 5 sayı farkla önde gitti: 43-38.

Üçüncü periyotta Harrison ve Webster ile hücumdaki iyi oyununu sürdüren Galatasaray, sert savunması ile de rakibine kolay sayı şansı vermedi ve periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 10 sayı farkla geçti: 52-42. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Lauvergne'nin son saniyede kaydettiği basket ile Fenerbahçe farkı 8'e indirdi ve maçın final periyoduna 59-52'lik Galatasaray üstünlüğü ile girildi.

Maçın final bölümüne Harrison'ın 3'te 3 serbest atış isabetiyle başlayan Galatasaray farkı yeniden 10'a yükseltirken, daha sonrasında sarı-lacivertliler 6-0'lık seri yaptı ve farkı 4 sayıya indirdi: 62-58. Mücadelenin bitimine 4 dakika kala Göksenin'in köşeden bulduğu üçlük ile Galatasaray farkı 7'ye yükseltti ve Obradovic molasına başvurdu: 73-66. Hayes'in üst üste basketleri ve Auguste'un 2'de 2 serbest atış isabetiyle farkı 10'a çıkartan Galatasaray, bitime 1.43 kala durumu 80-70'e getirdi. Ahmet ve Kalinic'in sayıları ile farkı 6'ya indiren Fenerbahçe Beko'ya yanıt Göksenin'den geldi. Göksenin, 2'de 2 serbest atış isabeti sağlarken, farkı 8'e yükseltti. Fenerbahçe Beko bu atışların ardından yaptığı hücumda topu kaybedince, Galatasaray, Auguste ile maça noktayı koydu ve parkeden 10 sayılık farkla galip ayrıldı: 84-74.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Webster 13, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7

FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 2, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 7, Kalinic 10, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11

İLK ÇEYREK: 25-16

İLK DEVRE: 43-38

3.ÇEYREK: 59-52

MAÇ SONUCU: 84-74

MAÇ KADROLARI

Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye’de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green’i kadroya dahil etmedi.

Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas’tan yana kullandı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Marko Arapovic, Emir Gökalp, Nigel Hayes, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Zach Auguste, Göksenin Köksal.