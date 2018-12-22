Galatasaray - Fenerbahçe Beko (CANLI)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor. Derbinin detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray ile Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Derbinin ilk 5'leri şu şekilde:
Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Göksenin Köksal, Nigel Hayes, Zach Auguste.
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Melih, Kalinic, Lauvergne, Ahmet.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi başladı...
İLK ÇEYREK: 25-16
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1076821047402479616
MAÇ KADROLARI
Ligdeki derbinin maç kadroları belli oldu... Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye’de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green’i kadroya dahil etmedi.
Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas’tan yana kullandı.
Ezeli rakiplerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Marko Arapovic, Emir Gökalp, Nigel Hayes, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Zach Auguste, Göksenin Köksal.
Fenerbahçe Beko: A.Muhammed, Sloukas, Sinan, Melih, Guduric, Egehan, Ergi, Kalinic, Barış, Lauvergne, Vesely, Ahmet.