Galatasaray - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor. Derbinin detayları ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

22 Aralık 2018, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Fenerbahçe Beko (CANLI)

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Derbinin ilk 5'leri şu şekilde:

Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Göksenin Köksal, Nigel Hayes, Zach Auguste.

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Melih, Kalinic, Lauvergne, Ahmet.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbi başladı...

İLK ÇEYREK: 25-16


MAÇ KADROLARI

Ligdeki derbinin maç kadroları belli oldu... Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye’de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green’i kadroya dahil etmedi.

Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas’tan yana kullandı.

Ezeli rakiplerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Galatasaray: Tai Webster, Aaron Harrison, Marko Arapovic, Emir Gökalp, Nigel Hayes, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Zach Auguste, Göksenin Köksal.

Fenerbahçe Beko: A.Muhammed, Sloukas, Sinan, Melih, Guduric, Egehan, Ergi, Kalinic, Barış, Lauvergne, Vesely, Ahmet.

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