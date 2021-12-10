Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde PAOK’u 87-75 yenerek grubundan lider olarak son 16’ya turlayan Galatasaray, ligdeki bu önemli derbide taraftarı da arkasına alarak mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi ile yoluna devam eden Galatasaray Nef; son olarak Pınar Karşıyaka ile mücadele etti. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 73-67 kaybetti.

Dee Bost, Melo Trimble, DeVaughn Akoon-Purcell, Kerry Blackshear ve Ege Arar beşiyle başladığımız maçta iki oyuncumuz çift haneli sayılara ulaştı. Kerry Blackshear 21 sayı ve 7 ribauntluk performansıyla öne çıktı. Akoon-Purcell ise 12 sayısıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncu oldu.

Melo Trimble 16.82 sayı ortalamasıyla takımın ligdeki en skorer ismi konumunda. Kerry Blackshear 16 sayı ve 7 ribaunt ortalamasıyla önemli bir istatistiğe sahip. Takımın patlayıcı gücü DeVaughn Akoon-Purcell 15.09 sayı ortalaması, Galatasaray Nef’in saha içindeki beyni Dee Bost ise 14.3 sayı, 5.6 ribaunt ve 7.6 asist ortalamalarıyla lig serüvenine devam ediyor.

Ligde 11 maçta 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko ise 6 maçlık galibiyet serisiyle karşımıza çıkacak. Ligde son oynadığı HDI Sigorta Afyon Belediyesi mücadelesini 100-51 kazanan sarı-lacivertli takımda sayı gücü takımın geneline dağılmış durumda. 12.83 sayı ortalamasıyla oynayan Nando De Colo, rakibin en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.