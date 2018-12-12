Fatih hocanın, “İsimlerini duyunca bile yüzüm gülüyor” dediği Sneijder ve Melo ikilisinin Galatasaray’a transfer olup olmayacağı merak konusu. Sarı- Kırmızılı taraftarlar da, geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatarak özellikle Melo’nun geri dönüşü için çaba sarf etmişti.

Bu kez Galatasaray Yönetimi’nin de, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yoklaması yapacağı öğrenildi. Palmeiras ile şampiyonluk sevinci yaşayan ve Brezilya’da yılın en iyi orta saha oyuncusu seçilen Melo’nun, kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi var. Ancak Brezilya’da ligin bitmesi, oyuncunun kiralanma ihtimalini doğurdu. Brezilya Ligi Nisan ayının ortasında başlayacak. Dolayısıyla Melo, Mayıs ayının sonuna kadar Galatasaray forması giyebilir.

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