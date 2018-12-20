Fatih Terim, “Nerede kalmıştık..” tweetiyle 21 Aralık 2017’de başlayan Galatasaray’daki 4. döneminin ilk yılını yarın tamamlıyor. Dönemin başkanı Dursun Özbek, Tudor’la yolların ayrılmasının ardından “İmparator” unvanlı Terim’le anlaşırken, tecrübeli teknik adam 4 yıllık aranın ardından Galatasaray’a döndü. TFF tarafından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Terim, geçen sezon Süper Lig’in 17. haftasında geçtiği Sarı-Kırmızılı takımı 22. şampiyonluğuna ulaştırarak hem kendi kariyerine hem de Galatasaray tarihine özel bir başarıyı daha ekledi.

2 seçim, 2 başkan

Terim, geride kalan 1 yıllık dönemde bir olağanüstü bir de olağan genel kurul gördü, iki başkan, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz’le çalıştı. Galatasaray’ın başındaki 4. döneminde Fatih Terim’li Sarı-Kırmızılılar Süper Lig’de 21 galibiyet, 7 mağlubiyet, 6 beraberlik aldı. Galatasaray, Terim’le Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Cim-Bom, Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etme hakkı kazandı.

Mesaj verdi

Fatih Terim, Galatasaray’ın başında geçirdiği 1 yılda özellikle sosyal medya hesaplarından Sarı-Kırmızılı camiaya ve taraftarlara önemli mesajlar verdi. Galatasaray, Süper Lig’de 22. kez mutlu sona ulaşıp yeniden Şampiyonlar Ligi’ne giderken Terim Avrupa’ya dönüşünü Twitter’dan “Tık tık, Tahmin et kim döndü?” mesajıyla duyurdu. Tecrübeli hoca, 26 Mayıs’taki genel kuruldan önce başkan adaylarının listelerini açıkladığı 4 Mayıs saat 19.05’te Twitter’dan “Konsantrasyon” yazıp camianın seçime değil Başakşehir maçına odaklanmasını sağladı.

Rekorlu antrenman

Terim döneminde Sarı-Kırmızılı takım geçen sezon F.Bahçe, bu sezon Beşiktaş derbisine 1 gün kala Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarına açık antrenman yaptı. F.Bahçe derbisi öncesi 27 bin 681, Beşiktaş maçı öncesi 40 bin 541 Galatasaraylı taraftar antrenmanı statta izledi.

10 maç ceza

Fatih Terim’in Galatasaray’daki 4. dönemine damga vuran olaylardan biri, bu sezon hakem Fırat Aydınus’un damga vurduğu 2-2 biten F.Bahçe derbisinden sonra yaşananlar oldu. Terim, derbi ve Schalke maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle TFF Disiplin Kurulu tarafından 10 maç men cezası aldı. Tahkim Kurulu cezada indirime gitmedi.

5 senelik sözleşme

Galatasaray yönetimi, 16 Ekim’de Terim’in sözleşmesini 2+3 yıllığına uzattı. Para konuşmayan tecrübeli teknik adam, boş mukaveleye imza attı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Fatih Terim’e yapacağı ödemenin Türk Lirası olacağını duyurdu.

Gençleri çıkardı

Geride kalan 1 yılda Terim, Florya’da yarattığı aile havası, Metin Oktay Tesisleri’ne yaptırdığı çok sayıda yeniliğin yanı sıra Sarı-Kırmızılı kulübün geleceği olan altyapıda önemli adımlar attı. Deneyimli çalıştırıcı, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol, Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu ve Mustafa Kapı gibi gençleri A takıma çıkardı. Stoper Ozan ilk 11’in değişilmezi oldu, birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi.

UEFA-transfer çıkmazı

UEFA ile yapılan 4 yıllık Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Galatasaray sezon başı iyi bir transfer dönemi geçiremedi. “Sattığın kadar oyuncu alabilirsin” maddesi Sarı-Kırmızılıları çaresiz bıraktı. Yönetim, Terim’in istediği seviyedeki transferleri gerçekleştiremeyip taraftarın tepkisi çekerken Gomis’in satışı sonrasında “Alacağız” denmesine rağmen forvete kimsenin alınmaması Cim-Bom’un Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de geride kalmasını yarattı.

Kaynak: Cumhuriyet