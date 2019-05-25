Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.

Futbolcular ve teknik heyetin ardından sahaya çağrılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önce tribünleri selamladı. Taraftarların yoğun isteği üzerine 3’lü çektiren Başkan, sahneye döndüğünde gecenin sürprizine imza attı. Tam bu sırada platformun üstüne bir kürsü getirilirken, mikrafonu eline alan Cengiz bombayı patlattı. Tribündeki 55 bin kişiye ve milyonlarca Galatasaray taraftarına seslenen Başkan, “Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız” açıklaması yaptı.

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11 şampiyonluk demek

Bu sözlerin ardından Türk Telekom Stadı’nda inanılmaz bir coşku yaşanırken, Fatih Terim 55 bin taraftar önünde sözleşmeye imzayı attı. Galatasarayla görev yaptığı 4 farkzlı dönemde toplam 19 kupa kaldıran ve adını tarihe altın harflerle yazdıran İmparator, 5. yıldızın takılması halinde Cim Bom’daki lig şampiyonluk sayısını 11’e çıkartmış olacak.

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