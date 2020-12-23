Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, üç ayrı maddeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Tecrübeli çalıştırıcı hakkında, "Sportmenliğe aykırı hareket", "Hakaret" ve "Tedbire uymama" maddeleri sevke dahil edildi. Ancak Galatasaray Kulübü, bu maddelere tepkili. Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı savunmada, şu ifadeler yer alıyor: "Hocamızın sahaya indikten sonra ne hakeme bir tepkisi var, ne de rakiplere bir reaksiyonu var. Tam tersi, rakip oyuncuları tebrik ediyor. Hatta kaleci Viviano geliyor, 'İmparator içeride fotoğraf çektirebilir miyiz, benim için çok önemli' diyor ve hocamız da kendisini kırmıyor. Kaldı ki, bu kadar hassas bir sağlık ortamında, 15 dakika boyunca nerede bekleyeceği gösterilmeden, o soğukta, 67 yaşındaki bir insanın orada kalması saçma!"

Kulüp her cezaya itiraz edecek

Sarı-Kırmızılı yönetim şimdi PFDK'dan çıkacak kararı bekliyor. Ancak ceza ne olursa olsun, Galatasaray Yönetimi tüm kurullarıyla karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Örnek olarak da rakip kulüplerin teknik ve idari kadrolarıyla hakemler üzerinde kurdukları baskı veya ihlal ettikleri kurallar neticesinde hafif cezalarla geçiştirilmeleri gösterilecek.

Metin Karabaş