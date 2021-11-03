Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 91. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray , 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

"Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde Terim yönetiminde 23 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11’ini kazanırken 9’unda ise berabere kaldı.

Terim’in öğrencileri, futbolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal’e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa’daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

AA