Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 77. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Belçika’nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak. Peki Galatasaray - Club Brugge maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray - Club Brugge maçının detayları...
Türk Telekom Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı, 30’unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
Şampiyonlar Ligi’nde 52. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 9 sezondaki performansı şöyle:
Sezon O G B M A Y P
1997-98 6 1 1 4 4 11 4
1998-99 6 2 2 2 8 8 8
1999-00 6 2 1 3 10 13 7
2002-03 6 1 1 4 5 10 4
2003-04 6 2 1 3 6 8 7
2012-13 10 5 2 3 14 14 17
2013-14 1 0 0 1 1 6 0
2018-19 6 1 1 4 5 8 4
2019-20 4 0 1 3 0 8 1
UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
AA