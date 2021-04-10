Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Galatasaray Süper Lig'de 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızılı takımda cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala maçta görev yapamıyor. Hatayspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray bu maçı kazanarak şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Fatih Karagümrük ise deplasmanda galibiyet peşinde. Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı.

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Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13’ünü kazanırken, 9’unda berabere kaldı ve 10’unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Ömer Bayram'ın pasında sol kanatta topla buluşan Babel, kaleyi görür görmez şutunu attı, Efe'den seken top kornere çıktı. Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Mohamed'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

GOL İPTAL | 9' Babel'in pasında topla buluşan Gedson, Mostafa Mohamed'e muhteşem bir pas attı. Viviano ile karşı karşıya kalan Mısırlı forvet, topu ağlara göndermeyi başardı. VAR Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü monitörden izlemeye gitti. Ali Palabıyık, izledikten sonra elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.









13' Karagümrük gole çok yaklaştı. Jimmy Durmaz'ın ara pasına hareketlenen Ndao, Galatasaray savunmasına adeta kendisini unutturdu ve Muslera ile karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki futbolcunun sağ çaprazdan attığı şut direkten döndü ve Lens'in önünde kaldı. Lens'in yaptığı vuruş ise Yedlin'den döndü.

15' Hava topu mücadelesinde Balkovec'e faul yapan Mostafa Mohamed, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

21' Karagümrük'te Balkovec'in kale sahasına doğru gönderdiği ortaya savunmadan gelen Roco hareketlendi. Tecrübeli oyuncunun yakın mesafedne yaptığı dokunuz az farkla auta çıktı.

27' Lens'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Yedlin, yaklaşık 5 dakika aranın ardından sahaya döndü. ABD'li sağ bek kendisini bir süre denedikten sonra kendisini yere bıraktı ve Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

31' Şener'in müthiş pasıyla sol kanatta topu alan Babel ortayı kesti, ön direkte Emre Akbaba gelişine vurmak istedi ancak ayağına oturmayan top taca çıktı.

33' Galatasaray'ın arka arkaya gole yaklaştığı anlar... Emre Akbaba'nın ortasına iyi yükselen Mohamed'in yaptığı kafa vuruşunu Viviano, ayaklarıyla çeldi. Dönen topta Babel'in ceza sahası içinden attığı şut auta çıktı.

38' Galatasaray etkili geldi. Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla Karagümrük ceza sahasına giren Mohamed'in attığı şut Roco'dan kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullanığı köşe vuruşunda Oğulcan'ın yaptığı kafa vuruşunu Viviano rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

41' Karagümrük'ün kazandığı faulün ardından düdükten sonra topa vuran Emre Akbaba, sarı kart gördü.

43' Karagümrük'ün sol kulvarını iyi kullanan Balkovec'in yaptığı orta Galatasaray savunmasından sekti, Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sağ çaprazdan attığı şutu Muslera, son anda çeldi.

45+3' Etebo'nun büyük hatası sonrası topla buluşan Lens, pas tercihini istediği gibi yapamayınca Fatih Karagümrük net bir fırsattan yararlanamadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Galatasaray'da Ryan Donk, Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Galatasaray atağında Oğulcan Çağlayan'ın ortasına Emre Akbaba kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

57' Gedson'un uzun pasına hareketlenen Şener, savunma arkasına koşu yapan Oğulcan'ı gördü. Oğulcan'ı çevirdiği top üstten auta çıktı.

58' Karagümrük'te Roco, Mohamed'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ryan'in uzak mesafeden attığı şut farklı şekilde auta çıktı.

59' Karagümrük'te Bertolacci'nin yerine Aksel, Lens'in yerine Salibur oyunda.

GOL | 60' Fatih Karagümrük deplasmanda öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Salibur çaprazdan şutunu attı. Muslera'dan seken top Ndao'nun önünde kaldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Takımının en skorer ismi olan Ndao, 9. golünü Galatasaray ağlarına bıraktı.

GOL | 62' Galatasaray hemen karşışık verdi. Savunmadan çıkmakta zorlanan Karagümrük'te Jimmy topu kaybetti, araya Gedson girdi. Portekizli'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Babel, net bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği getirdi.

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Galatasaray - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mostafa Mohamed.

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Efe, Balkovec, Bertolacci, Lens, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanan müsabaka saat 19.00’da başladı. beIN SPORTS1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve detayları haberimizde.