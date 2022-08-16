Marcao'nun Sevilla'ya transfer sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray , rotasını Portekiz'e çevirdi.

Portekiz basınından Maisfutebol'da yer alan habere göre Galatasaray, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Alexandre Penetra ile ilgileniyor.

Görüşmeler sürüyor

Sarı-Kırmızılı ekibin Portekizli futbolcunun transferi konusunda Famalicao ile henüz anlaşma sağlayamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği de aktarılanlar arasında yer aldı. Ayrıca haberde Galatasaray'ın yakın zaman önce Portekiz liginden Seferovic ve Sergio Oliveira'yı transfer ettiğinin altı çizildi.

2.5 milyon Euro

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın Penetra'yı 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı planladığı iddia ediliyor.

Benfica altyapısından yetişti

Benfica altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç stoper 2020 yılında Famalicao'ya transfer olmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın 21 yaş altı takımı kadrosunda da kendisine yer bulmaya başlayan Penetra'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 34 maça çıkan Penetra, 2 kez de gol atma başarısı göstermişti.



