Galatasaray 'da bu sezon işler iyi gitmezken bir de penaltı krizi ortaya çıktı. Sezon başından bu yana 4 penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılar, bunların sadece 1'ini golle sonuçlandırdı.

Sezonun ilk maçındaki GZT Giresunspor mücadelesinde Diagne, penaltı atışından yararlanamamış, bu maçta kazanılan diğer penaltıyı ise Cicaldau gole çevirmişti. Beşiktaş maçında kazanılan penaltıyı Mohamed, son Hatay karşılaşmasındaki penaltıyı da Van Aanholt kaçırdı. Bu penaltılar Galatasaray'a puan kaybettirirken akıllara ise Radamel Falcao geldi.

EN KRİTİĞİ FENERBAHÇE'YE

Eylül ayında yüksek maaşı nedeniyle Galatasaray'dan gönderilen Falcao, 2 sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılı takımda tam 7 kez penaltıda topun başına geçti. Kolombiyalı, 7 penaltıyı da golle sonuçlandırırken Galatasaray bu maçların 5'ini kazandı, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı, 1'ini de kaybetti.

"El-Tigre", en kritik penaltıyı ise Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde atmış ve Galatasaray'ın 20 yıl sonra kazanmasında başrolü oynayan isimlerden olmuştu. (Akşam)