Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun bir an önce sahalara dönebilmesi için yönetim kesenin ağzını açtı. Sarı-Kırmızılı kulüp Falcao için adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan soğuk oda (Lifecube) satın aldı. Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor.

Falcao'nun transfer olurken de istediği soğuk oda ile tüm futbolcular bu teknolojiden yararlanmış olacak.

Kaynak: Takvim