Galatasaray-Falcao yol ayrımında

Güney Amerikalı gazeteci Daniel Habif'e röportaj veren Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, A'dan Z'ye birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir ABD kulübü Inter Miami ile anılan ve Sarı-Kırmızılı kulübün devre arasında yolları ayırmayı planladığı 34 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'la sözleşme yenileyecek misin" sorusuna, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyorum" cevabını verdi. Futbolun ardından ne yapacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Falcao, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım, çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menacerliğini yapabilirim" ifadelerini kullandı.

'Van Gaal'e kin tutmuyorum'

Manchester United'da işlerin neden istediği gibi gitmediğini anlatan Kolombiyalı golcü, "Orada iyi anılarım olmadı. İyileşmemin üzerinden aylar geçmişti ve geri dönüşüm zor olmuştu. Yeniden futbola başlamak gibiydi. Kulüp bir geçiş sürecindeydi ve Van Gaal'in gelişiyle fazla fırsatım olmadı. Everton'a karşı oynadığımız maçı benim golümle kazanmıştık. Sonra milli takıma gittim ve döndüğümde Van Gaal yüzüme şöyle söyledi: "Tek forvet oynayacağım, taktik düzeni değiştiriyorum ve diğer forvet senden daha iyi!" Sonrasında düşündüm, iyi oynayıp kazanırken ne değişti de böyle oldu diye. Kazanırken takım değiştirilmez. Söyleyebileceğim tek şey bu. Kazanırken beni oynatmamaya başladı. Kazandığımızda bile beni dışarı aldı. Van Gaal'e karşı kin tutmuyorum, ilişkimiz güzeldi, çünkü yüzüme karşı konuşmuştu" dedi.

'Karantina bana iyi eş olmayı öğretti'

Falcao, koronavirüs günlerinde zamanını nasıl geçirdiği sorusuna, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum" cevabını verdi.

'Hâlâ yanlışlıkla babamı arıyorum'

Geçen yıl kaybettiği babasının üzüntüsünü hâlâ yaşadığını belirten yıldız futbolcu, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hâlâ taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum" dedi.

FALCAO İLE KISA KISA...

Tarihin en iyi futbolcusu?

Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi.

Tarihin en iyi takımı?

Guardiola'nın Barcelona'sı.

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?

James Rodriguez... İyi bir iletişimimiz var.

Futbolda bir sonraki hedefin?

Kolombiya Milli Takımı ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum.

Hayran olduğu forvet oyuncusu?

Brezilyalı Ronaldo.

Favori taraftarın?

River Plate... Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.