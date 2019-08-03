Radamel Falcao transferinde mutlu son için Galatasaray’ın gözü artık Monaco’nun yapacağı forvet takviyesinde... Sarı-Kırmızılılar, Nef’in 1.5 milyon Euro’luk maaş desteği sonrası Falcao ile her konuda anlaşma sağladı.

Menajer Ahmet Bulut, Jorge Mendes’le birlikte Fransa’daki girişimlerini sürdürüyor. Monaco’yu transferin bonservis bedelsiz tamamlanması konusunda ikna etmeye çalışan ikili, yaşanan tüm gelişmeleri Galatasaray cephesine de aktarıyor.

Sürecin uzamasının sebebi ise Monaco’nun bir türlü hedeflenen forvet transferini gerçekleştirememiş olması.

Jardim’den kritik rapor

Milan’dan Andre Silva ile Real Madrid’den Mariano Diaz ile ilgilenen Monaco, bu iki oyuncudan birini renklerine bağlaması durumunda Falcao’nun gitmesine izin verecek. Takımın teknik patronu Jardim ise istedikleri transferlerin olmaması durumunda, Radamel Falcao ile yola devam edebilecekleri yönünde kulübe rapor sundu.

Başkan Oleg Patrov ise “Falcao büyük bir teklif gelmezse takımda kalır. Kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan bir tanesi” dedi.

1 yıl daha mukavelesi bulunan ve Fransız ekibiyle idmanlara devam eden Kolombiyalı golcünün artık yeni bir maceraya yelken açmak istediği belirtiliyor.