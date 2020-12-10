Galatasaray Falcao birlikteliği sona eriyor

Galatasaray ile Falcao'nun yolları ayrılıyor... Sarı-Kırmızılı takıma geldikten sonra 29 maçta oynayıp, 28'ini kaçıran Kolombiyalı golcü, umursamaz tavrıyla teknik heyetin de gözünden düştü. Kulüp doktorlarının dönüş tarihi için Rize deplasmanını gösterdiği 34 yaşındaki futbolcu, Hatay maçında bile kulübeye inemedi. Florya'ya yakın kaynaklar, Ocak ayında ABD kulübü Inter Miami'ye transfer olacağı için Falcao'nun kendisini riske etmek istemediğini öne sürüyor. Fatih hocanın da bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu ve ikinci yarı için yol haritasını Falcao'suz çizdiği belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin de bağları koparmak için resmi teklifi beklediği öğrenildi.

'Ne olacağını bilmiyorum'

Radamel Falcao ise geçtiğimiz günlerde Güney Amerikalı bir gazeteciye verdiği röportajda, Galatasaray'daki geleceği için, "Ne olacağını ben de bilmiyorum. İki senelik daha kontratım var. Şimdilik devam ediyorum" yorumunu yapmıştı. Yıldız oyuncunun MLS ekibi Inter Miami'yi yöneten David Beckham'la sürekli iletişim halinde olduğu iddia ediliyor. Yaz döneminde de adı ABD kulübüyle anılan Falcao'nun transfer ihtimali bile o günlerde forma satışlarını patlatmıştı. Beckham'ın, Falcao hamlesiyle kulübün dünya çapındaki popülaritesini yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor.