Galatasaray Fabinho transferinde sona yaklaştı! Bedava geliyor...

Jean Micheal Seri'nin takımda kalıp kalmayacağının belli olmaması nedeniyle alternatif isimleri listesine dahil eden Galatasaray, Sao Paulo forması giyen Fabinho için atağa kalktı. Belçika basını, Sarı Kırmızılı ekibin Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini bitirmek üzere olduğunu duyurdu. Gelirlerin azaldığı, maliyetlerin de tavan yaptığı bir dönemde gelecek vaad eden genç yeteneklerin peşine düşen Galatasaray'ın teknik kapasitesi ve enerjisi yüksek olan Fabinho'yu kadrosuna katarak orta saha ihtiyacını gidermek istediği gelen haberler arasında.

En iyi teklif Galatasaray'dan!

Voetbal24'ün haberine göre; Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcuya Anderlecht ve Club Brugge'den daha iyi bir ücret önerdi. Cim Bom'un Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'yu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilirken, 20 yaşındaki oyuncuya Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu iddia edilmişti.

Stili ve tarzı Melo'ya benzetiliyor

Merkez orta saha ve ön libero mevkinde forma giyen ve gelişim potansiyeli yüksek olan 20 yaşındaki Fabinho özellikle son sezonda gösterdiği yüksek performansla dikkat çekmişti. Belçika basını, geçtiğimiz günlerde stili ve tarzı Felipe Melo'ya benzetilen Fabinho'nun Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip edildiğini yazmıştı.