Galatasaray ezeli rakiplerine fark attı!

Galatasaray son transferlerle birlikte piyasa değeri olarak Süper Lig'in zirvesine oturdu. 136,5 milyon Euro takım değerine ulaşan Galatasaray'ı, 84,3 milyon Euro'luk kadro değeriyle Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 83,3 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Trabzonspor'un kadrosu ise 63.9 milyon Euro değerinde. Cim-Bom'un yeni transferlerinin toplam piyasa değeri 100,9 milyon Euro.

En yüksek değere sahip olan transfer ise Fulham'dan kiralanan Michael Seri. Fildişi Sahilli futbolcu, 25 milyon euroluk piyasa değerine sahip. Nzonzi 23 milyon Euro, Lemina 15 milyon Euro, Falcao ise 10 milyon Euro değerinde...

Kaynak: Takvim