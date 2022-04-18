Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Son olarak 23 Ocak’ta Trabzonspor ’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 12 Şubat’ta ise Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray , bu iki maçın ardından ligde iç sahada çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş , VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi, son 4 maçta ise kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu seriyle birlikte 2021-2022 sezonunda ligdeki en yüksek iç saha galibiyet serisini yakalamış oldu.

DHA







