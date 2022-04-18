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Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek ligde iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

18 Nisan 2022, Pazartesi 22:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Son olarak 23 Ocak’ta Trabzonspor ’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 12 Şubat’ta ise Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray , bu iki maçın ardından ligde iç sahada çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş , VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılarak son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi, son 4 maçta ise kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu seriyle birlikte 2021-2022 sezonunda ligdeki en yüksek iç saha galibiyet serisini yakalamış oldu. 

DHA


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