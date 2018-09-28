Galatasaray evinde "Aslan" kesiliyor

Deplasman fobisine bir türlü son veremeyen Galatasaray'ın en büyük kozu Türk Telekom Stadı.

28 Eylül 2018, Cuma 07:56
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 Fatih Terim yönetiminde ligde Aslantepe'de 12 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılı takım, bu periyotta attığı 34 gole karşılık akan oyunda rakiplerine hiç geçit vermedi, sadece 2'si penaltıdan 2'si duran toptan 4 gol yedi.

(Sabah)

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