Galatasaray evinde "Aslan" kesiliyor

Fatih Terim yönetiminde ligde Aslantepe'de 12 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılı takım, bu periyotta attığı 34 gole karşılık akan oyunda rakiplerine hiç geçit vermedi, sadece 2'si penaltıdan 2'si duran toptan 4 gol yedi.
(Sabah)
Fatih Terim yönetiminde ligde Aslantepe'de 12 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı-kırmızılı takım, bu periyotta attığı 34 gole karşılık akan oyunda rakiplerine hiç geçit vermedi, sadece 2'si penaltıdan 2'si duran toptan 4 gol yedi.
(Sabah)
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