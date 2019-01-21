Galatasaray evinde aslan, dışarıda kuzu

Geride kalan 18 haftalık lig periyodunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 10 maça çıktı, bunlardan 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray, bu sezonki 36 golün 28'ini Türk Telekom Stadı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Cim-bom, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.

Aslan, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı. Galatasaray'a bu sezon skor katkısı veren 13 futbolcunun 8'i sadece Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşadı.

Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues üçer, Emre Akbaba 2, Maicon, Feghouli, Ndiaye, Fernando ve Linnes birer golü taraftarı önünde filelere gönderdi.

(Milliyet)