Galatasaray Espor’da Transfer Harekatı

Galatasaray Espor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 4 oyuncunun stadyuma geldiği görülüyor. Gelen bilgilere göre stadyumda Galatasaray Espor takımı genel menajeri Kerem Şerbetçi ile görüşerek anlaşma sağladıkları öğrenildi. Yapılan paylaşımda ise 4 oyuncunun yüzüne aslan emojisi koyan sarı kırmızılı ekip, görüştükleri oyuncuların kimliklerini gizlemeye devam ediyor.

Oyuncularla görüşülmesinin yanı sıra görselde 4 oyuncunun yer alması ise ayrı bir merak konusu oldu. Paylaşılan görselde 4 oyuncu olması ile akıllara iki farklı soru geldi. Bu sorulardan ilki eğer görselde yer alan oyuncular yeni transferler ise geçtiğimiz sezondan takımda kalan oyuncu kim? Diğer bir soru ise ilk soru ihtimalini bir kenara bırakarak sarı kırmızılı ekibin 5. oyuncusu kim olacak? Hangi soruya bakılırsa bakılsın, yeni sezona iddaalı girmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan Galatasaray Espor Wolfteam takımında köklü değişiklikler bizleri bekliyor ve taraftarlar bu konuda biraz daha merakla beklemeye devam edecek gibi duruyor.



