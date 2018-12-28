Galatasaray Espor, PUBG kadrosuna takviye yaptı

Birçok temsilcimizin de yer aldığı PUBG Europe League(PEL) elemelerine katılan Galatasaray Espor, turnuvada alınan başarısız sonuçlar sonrası takım oyuncusu Enes “imNs” Bulazar ile yolları ayırmıştı. imNs’in yerini doldurmak için harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, yeni oyuncusunu açıkladı.

Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, ekip, daha önce Vengeful Vandals ve Great Sultans takımlarında yer alan Cihan “rip9” Haydari ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu daha önce oynadığı takımlar ile PUBG Avrupa Ligi Kapalı Elemelerinde oynama şansı bulmuştu. (Playerbros)