Galatasaray Espor, Paramanya oyuncusunu transfer etti

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da düzenlenecek uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek 2 finalistten biri olan Gökhan Yıldırım, Galatasaray Espor’a transfer oldu.

Gökhan Yıldırım, 2’nci Kore Oyun Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kore Kültür Merkezi’nde düzenlenen Paramanya Dünya Şampiyonası Türkiye Finali’nde şampiyon olarak, Kore’ye gidecek 2 finalistten ilki olmaya hak kazanmıştı.

Seul’de 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek büyük finalde, Galatasaray formasıyla Türkiye adına mücadele edecek olan Gökhan Yıldırım’ın rakipleri Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyuncular olacak.

İlkleri barındıran bir gelişme

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Bir diğer popüler oyunumuz olan Wolfteam’de başarılı bir takıma sahip olan Galatasaray Espor’un ilk mobil espor oyuncusu olarak Gökhan’ı seçmesi bizi ayrıca sevindirdi” dedi.

“Paramanya beni hayallerimin ötesine taşıdı”

Paramanya oynamanın kendisi için bir hobiden fazlası olduğunu belirten Gökhan Yıldırım ise: “Galatasaray Espor’un ilk mobil esporcusu olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Dahası Kore’deki Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi diğer finalist arkadaşımla birlikte temsil edecek olmak apayrı bir gurur. Paramanya oynayarak kazandığım bu fırsatlar beni hayallerimin ötesine taşıdı” dedi.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları, aksesuarlar ve zar tiplerinin kombinasyonuyla mobil masa oyunlarına strateji faktörünü de katıyor.

Her hafta yapılan farklı etkinlikler ve birçok yeni özellikle Paramanya’da eğlencenin sınırı yok. Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.







