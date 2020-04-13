Galatasaray Espor FIFA20 ve PES 2020 maç takvimi

Corona virüs salgını nedeniyle Galatasaray espor takımı FIFA20 ve PES 2020'de maç takvimi bir hayli yoğun. Zorlu rakipler dostluk karşılaşmalarında Sarı Kırmızılı ekibi bekliyor.

İşte Galatasaray'ın açıkladığı takvim:

Galatasaray Espor Şubemiz Covid-19 salgını nedeniyle FUT karşılaşmalarının iptal olması sonrası dostluk karşılaşmaları, Pro Clubs takımı ve turnuvalarla FIFA20 ve PES 2020’de mücadelesine devam ediyor.

Espor Takımımız 13 Nisan ve 14 Nisan tarihlerinde Brondby’nin düzenlediği Friendly Cup'ta rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

Saat 20:00 ile 23:00 arasında FIFA20 oyunu üzerinden oynanacak turnuvada takımımız; Brondby, Sparta Prag ve Parma takımları ile karşı karşıya gelecek.

Sonrasında Espor Şubemizin düzenleyeceği ve 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek PES 2020 turnuvasında 10 takım karşı karşıya gelecek. 15-18 Nisan arasında grup aşamaları, 21-22 Nisan'da ise final maçları oynanacak.

PES turnuvasında mücadele edecekleri takımlar şu şekilde:

FC Barcelona

Manchester United FC

Juventus FC

Arsenal FC

Celtic FC

Göztepe S.K.

AS Monaco FC

FC Schalke 04

FC Inter



