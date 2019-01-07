Galatasaray devre arasını hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım bu kapsamda ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle genç oyunculara bu karşılaşmada görev vermesi bekleniyor. Ayrıca karşılaşma öncesi maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Galatasaray - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

Japonya Milli Takımı’nın Asya Şampiyonası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almazken, teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera takıma 6 Ocak Pazar günü katıldı.

Galatasaray kamp kadrosu...

Kaleciler : Fernando Muslera, Batuhan Şen, İsmail Çipe.

Savunma : Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Gökay Güney, Ozan Kabak.

Orta Saha : Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Sofiane Feghouli.

Forvet : Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Muğdat Çelik.

Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya’nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena’da karşılaşacak.