Galatasaray 2-1 Eskişehirspor (CANLI)

Galatasaray ile Eskişehirspor Antalya'da hazırlık maçında karşı karşılaşıyor. Galatasaray mücadeleye İsmail, Maicon, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Linnes, Donk, Badou, Ömer Bayram, Yunus, Muğdat 11'i ile başladı.

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Mücadelenin ilk 5 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi...

GOOOOOL - Sinan Gümüş'ün 10. dakikada attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

GOOOOOL - Eskişehirspor maçın 22. dakikasında mücadelede eşitliği sağladı. Gol, İbrahim Halil Üner'den geldi.

GOOOOOL - Yunus Akgün'ün golü ile Galatasaray durumu 2-1 yaptı.

Galatasaray Muğdat Çelik ile 42. dakikada gole yaklaştı. Muğdat'ın kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı...

İkinci yarı başladı...

Galatasaray - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanah karşılaşma bugün saat 15.00'te başladı. Maçın canlı yayıncısı bulunmuyor. Fanatik Gazetesi Galatasaray muhabiri Metin Karabaş gelişmeleri Antalya'dan canlı aktaracak...

Galatasaray kamp kadrosu...

Kaleciler : Fernando Muslera, Batuhan Şen, İsmail Çipe.

Savunma : Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Gökay Güney, Ozan Kabak.

Orta Saha : Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Sofiane Feghouli.

Forvet : Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Muğdat Çelik.

Hazırlık kampının son etabı için 11 Ocak Cuma günü Almanya’nın Leipzig kentine geçecek olan Galatasaray, Bundesliga takımlarından RB Leipzig ile 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de Red Bull Arena’da karşılaşacak.