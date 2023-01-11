Galatasaray eski yıldızı geri getiriyor! Yönetim harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray 'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Derbi galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Aslan, transfer edilecek bölgeleri belirlerken, sürpriz bir hamle yaptı. Galatasaray, eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

FLORYA'DA GÜNDEM HATAY

Derbi zaferinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, Florya'da toplandı ve Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kart cezalısı Mertens ve sakatlıkları süren Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross bu hafta takımını yalnız bırakacak.

NORWICH'TEN MESAJ: RASHICA İÇİN KONUŞMALIYIZ

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rachica, performansı ile alkış alırken İngiliz ekibinden açıklama geldi. Sportif direktör Stuart Webber, oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirtirken şunları söyledi: "Galatasaray da Milot Rashica da şu ana kadar kiralamadan çok memnunlar. Ancak bu kiralama sezon sonuna kadar geçerli. Rashica'nın durumu hakkında sezon sonunda yeniden konuşmalıyız."

ÖNCELİK İKİ BÖLGE

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını devre arasında ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi.

SOLDA SIKINTI VAR

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı. Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Patrick van Aanholt iyice gözden düştü.

PERFORMANSI YETERLİ DEĞİL

Kazımcan ile Emre'nin yokluğunda mecburen 1. tercih olan 32 yaşındaki oyuncunun devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor. Sol bek mevkiisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Galatasaray bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor.

SOL BEKE İKİ YERLİ ADAY

Fransız sağ bek Leo Dubois'in son çare olduğu sol beke yerli alternatif arayan sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı. İki oyuncunun kulübüyle de masaya oturulacak ve sol bek sorunu çözülecek. akviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Nelsson-Abdülkerim ikilisine yedek bakan Galatasaray cephesi, +3 kuralını dikkate alarak önceliğini yerli savunmacılara verdi.

YENİ HAMLE KORAY

İtalya'da kariyerini sürdüren eski Galatasaraylı Koray Günter'in mali şartları soruldu. Koray Günter bugüne kadar birden fazla takımda profesyonel anlamda oynadı. Aynı zamanda alt yapı kariyerinde de oynadığı takımlar bulunuyor. (Sabah)







