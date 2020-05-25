Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar’ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar’ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ali Tanrıyar, 1914 yılında Yunanistan’ın Drama Sancağı Pravişte Kazası (Kavala) Palihor Köyünde dünyaya geldi. 1923 yılında Yunanistan'dan ailesiyle birlikte göç ederek Manisa'nın Kırkağaç ilçesine yerleşmiştir. 1924 yılında 3. sınıftan başlamak üzere Kırkağaç Ziya Gökalp İlkokulu'na kayıt olup okulu birincilikle tamamladı. 1926 yılında hazırlık sınıfından sonra ilkokul 5. sınıftan başlamak üzere eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. 1936 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Ali Tanrıyar, 1936-1942 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü, Dahiliye ihtisası yaptı. Tıp öğreniminin yanında Galatasaray Lisesi öğretmen muavinliği ve 1935 yılından 1942’ye kadar Galatasaray Lisesi spor işleri sorumluluğunu üstlendi. 1942'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Galatasaray Lisesi'nde lisede okuduğu yıllar boyunca Galatasaray genç takımında B takımında ve A takımında oynadı. Boks dahil olmak üzere okul bünyesindeki birçok dalda sporculuğunu devam ettirdi. Bu spor aşkı nedeniyle kendisine Spor Ali lakabı takıldı.

1942-1983 tarihleri arasında Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü'ne toplam 41 yıl bedelsiz doktorluk yaparak bu konuda bir rekora imza attı. 1942-1946 seneleri arasında Müslihittin Peykoğlu, Ulvi Yenal, Refik Selimoğlu, Selahattin Beyazıt ve Mustafa Pekin'in başkanlık dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1944-1976 yılları arasında dünyaca ünlü Prof. Erich Frank'ın yanında ihtisas yaptı. Ali Tanrıyar, 1972-1979 yılları arasında TC Sağlık bakanlığı, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atamayla değil seçimle başa gelen ilk başhekim oldu.

20 Mayıs 1983 yılında Anavatan Partisi ANAP partisinin kurucusu ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bacanağıdır. 1983-1987 yılları arasında ise 17. Dönem İstanbul Milletvekilliği, 1983-1984 yıllarında İçişleri Bakanlığı, 1987-1991 yılları arasında 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği görevlerinde yer aldı.

Ali Tanrıyar, 10 yıllık başhekimlik, 1 yıl bakanlık, 8 yıl da milletvekilliği yaptı.

1973 – 1983 seneleri arasında başhekimliğini yaptığı Taksim Hastanesi'nden ayrıldı ve 1983-1991 yılları arasında İstanbul'dan milletvekili seçildi ve iki dönem İçişleri Bakanlığı yaptı. Ali Tanrıyar bakanlığı bıraktıktan sonra, 1986-1990 tarihleri arasında iki dönem Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçildi.

Galatasaray’da istikrarın yakalanması ve her türlü sportif başarının temellerinin atılmasında öncü rol üstlendi; bu yolda kulübün başkanı olduğu sürece bozulan mali durumu düzeltti, futbol takımını çok üst seviyelere çıkardı ve UEFA Kupası’nı kazanacak takımın temellerini attı. Galatasaray Futbol Takımı, Ali Tanrıyar'ın başkanlığı döneminde 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray, Tanrıyar'ın başkanlığının ilk yılında tam 13 dalda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir rekorun altına imza attı.

Tanrıyar ayrıca Galatasaray Lisesi'ni Geliştirme Vakfı Başkanlığı, Galatasaray Lisesiler Derneği Divan kurulu Başkanlığı, Galatasaray Topluluğu ve İşbirliği Kurulu Genel koordinatörlüğü görevlerinde yer aldı. Günümüzde adı Galatasaray çevrelerinde hala büyük bir şükranla anılmaktadır.

Tanrıyar, 25 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da 103 yaşında hayatını kaybetti.