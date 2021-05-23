Kendi döneminde Fatih Terim'le sıkıntılı bir şekilde yolları ayrılan eski başkanlardan Ünal Aysal, önceki gün Mustafa Cengiz'in katıldığı basın toplantısını değerlendirdi. Cengiz döneminde kulübün örf ve adetlerini kaybettiğini vurgulayan Aysal, yeni yönetimin tamamen bu değerleri geri kazanmaya odaklanması gerektiğini söyledi. Terim'le, yolları ayırana kadar hiçbir gerilim yaşamadıklarını kaydeden Aysal, şunları dile getirdi:

'3 senelik teklif nereden çıktı'

"Fatih hocaya ayrılmadan önce 3 senelik kontrat teklif ettim. Kendisi, ’Ne güzel birer sene gidiyorduk. Birden bire 3 senelik teklif nereden çıktı?’ dedi. Benim yönümden kasıtlı, planlı bir şekilde Fatih hocayı gönderme yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hatta ertesi gün ben teknik direktör arayışına çıktım, herkesin kapısını çaldım. Hazırlıklı olsaydım bir anda yeni teknik adamı getirirdim ve bu kadar da uğraşmazdım" ifadelerini kullandı.

'Özel bir formül aramak fuzuli'

Aysal, mevcut başkan adaylarının Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların zamanlamasını yanlış olarak değerlendirerek, "Fatih hoca, Galatasaray’a yararlı olmuş bir insan. Ancak hepimizin bir kullanım süresi var. İlaçların son kullanma tarihi olduğu gibi insanların da var. O yararlılığımızı bir sektörde kaybettiysek şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi başka bir sektörde gerçekleştirmemiz mümkün. Fatih hoca Divan Kurulu üyesi. Onun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğünde onu çağırdığınızda, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen deklarasyonlarla özel bir formül arama gerekliliği, bence bu etapta fuzuli" diye konuştu.