Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

28 Şubat 2019, Perşembe 13:39
- A +
Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası’nda oynanan son maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı.

Daha sonra sahada yapılan antrenmanda dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İlk olarak üçe üç jokerli dar alan oyunu oynanırken devam eden bölümde altıya altı yarı sahada dar alan oyunu üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.