Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te Beşiktaş Icrypex karşısında çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın hazırlık dönemi maç programı şöyle:
Beşiktaş Icrypex-Galatasaray 30 Ağustos 15.00 Akatlar
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray 1 Eylül 16.00 Ayhan Şahenk
Galatasaray-Türk Telekom 3 Eylül 15.00 Sinan Erdem
Büyükçekmece-Galatasaray 9 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge
Galatasaray-Semt 77 Yalova 10 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge
Galatasaray-CSO Voluntari 13 Eylül 16.00 Sinan Erdem
TOFAŞ-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 16 Eylül 19.00 TOFAŞ
Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 17 Eylül 19.00 TOFAŞ
Cevat Soydaş Turnuvası final maçları 18 Eylül - TOFAŞ
https://twitter.com/GSBasketbol/status/1425000657099055120