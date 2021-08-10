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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.

10 Ağustos 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te Beşiktaş Icrypex karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın hazırlık dönemi maç programı şöyle:

Beşiktaş Icrypex-Galatasaray 30 Ağustos 15.00 Akatlar

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray 1 Eylül 16.00 Ayhan Şahenk

Galatasaray-Türk Telekom 3 Eylül 15.00 Sinan Erdem

Büyükçekmece-Galatasaray 9 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge

Galatasaray-Semt 77 Yalova 10 Eylül 17.00 Gazanfer Bilge

Galatasaray-CSO Voluntari 13 Eylül 16.00 Sinan Erdem

TOFAŞ-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 16 Eylül 19.00 TOFAŞ

Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası) 17 Eylül 19.00 TOFAŞ

Cevat Soydaş Turnuvası final maçları 18 Eylül - TOFAŞ



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