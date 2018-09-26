Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’na moral yemeği

Galatasaray Kulübünün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ile Erol Özmandıracı, erkek takımının teknik heyet ve oyuncularıyla moral yemeğinde buluştu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, düzenlenen yemeğe, Cansever ve Özmandıracı’nın yanı sıra, basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya, başantrenör Ertuğrul Erdoğan, teknik heyet ile oyuncular katıldı.

Yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunan Ömer Cansever, "Sezon başlangıcında birbirimizi daha iyi tanıyalım ve daha farklı hareket edelim istedik. Bunun için de bir yemek organizasyonu planladık. Yeni sezonun Galatasaray basketboluna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yöneticilerden Erol Özmandıracı ise yeni bir takım kurduklarına dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Sezon başında bu kadroyu kurmaya başladığımızda, iyi bir takım olacağımızı tahmin etsek de şu an beklentimizin üzerinde bir durum var. Bu kadronun başarılı olacağına inanıyoruz. Taraftarımızın desteği çok önemli. Onlar olmadan hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız. Beklentimiz, salonun dolması ve kombine satışlarının hızlanması. Şu an desteğe ihtiyacımız var."

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Benim beklediğimden çok daha iyi bir uyum ve çok daha iyi bir kimya oluştu. Umut ediyorum bunu sonuca da yansıtırız. Yüksek enerjiyle başlayıp, sezon boyunca böyle götürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genel menajeri Ömer Yalçınkaya da güzel bir sezon geçirmeyi umduklarını ve enerjileriyle sonuca gitmek istediklerini dile getirdi.

Oyunculardan Göksenin Köksal, takımda pozitif bir enerji olduğunu ve adaptasyon sürecinin kısa sürdüğünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin oyuncularından Can Korkmaz ise güzel bir hazırlık sürecinin ardından iyi kimya oluşturduklarını söyledi.

AA