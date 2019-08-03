Galatasaray, en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı
UEFA, 1955-2019 arasını kapsayan Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. Galatasaray, birçok devi geride bırakıp 22. olurken, Fenerbahçe 46, Beşiktaş 55’inci sırada yer aldı.
Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı kulübü konumundaki Galatasaray, UEFA’nın yayınladığı son sıralamada oldukça iyi bir konumda yer aldı.
1955-2019 yılları arasını kapsayan, Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en iyi takımları sıralamasını yayınlayan UEFA’nın listesinde, Galatasaray 22. sırada bulunuyor.
Aynı listede Fenerbahçe 46, Beşiktaş 55’inci sırada yer aldı.
Liste katılım sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan ve yenilen gollere göre oluşturuluyor.
Zirvede açık ara Real Madrid bulunuyor. İspanyol devini sırasıyla Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus takip ediyor.