İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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