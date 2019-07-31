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Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi

31 Temmuz 2019, Çarşamba 14:32
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Galatasaray, Emre Mor'u KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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