İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.