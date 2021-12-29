Galatasaray, Emil Konradsen Ceide için teklif yaptı!

Süper Lig 'in ilk yarınını 27 puanla 10. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'na da 5. Tur'da veda eden Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayan ve Kupa 2'yi ciddi bir hedef olarak gören Sarı-Kırmızılılar kadrosunu güçlendirme konusunda kararlı...

Adana Demir ve Sassuolo da istedi

Norveç basınından Tv2, Rosenborg'un kanat oyuncusu Emil Konradsen Ceide için Aslan'ın resmi teklifini ilettiğini iddia etti. Haberde, 20 yaşındaki futbolcunun da istemesi halinde bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan daha önce yine Türkiye'den Adana Demirspor ve İtalya'dan Sassuolo'nun da genç oyuncuyla ilgilendiği yazıldı.

12 gol, 11 asist...

Bu sezon Rosenborg formasıyla 36 maça çıkan ve 12 gol, 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ceide'nin sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.