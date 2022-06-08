Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu, 7 Haziran'da Taç Spor'da Galatasaray üyeleriyle bir araya geldiği organizasyonda yaptığı açıklamada, "Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray Eğitim Vakfı'na ait Bahçeşehir'deki araziye taşınacak. 120 dönümlük alanda dev bir tesis kurulacak. Florya arazisi kesinlikle satılmayacak" demişti. Bu açıklama sonrasında konuyla ilgili Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan yazılı bir açıklama geldi.

Galatasaray Eğitim Vakfı'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

Son günlerde sosyal medyada yer alan bazı haberler açısından:

1. Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu'na hizmet etmek amacıyla kurulan Galatasaray Eğitim Vakfı, her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde tarafsızlığını muhafaza etmektedir.

2. Mülkiyeti Galatasaray Eğitim Vakfına ait olan Bahçeşehir arazisinin üst kullanım hakkı 2003 yılında 49 yıllığına Galatasaray Üniversitesi'ne devredilmiştir."

İSTANBUL, (DHA)