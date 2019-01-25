Galatasaray, DVTK'yi son topta devirdi: 77-76

Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK’yi Şerife Alperi Onar'ın son topta bulduğu isabetle 77-76 mağlup etti.

25 Ocak 2019, Cuma 02:17
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Galatasaray, DVTK'yi son topta devirdi: 77-76

Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK’yi Şerife Alperi Onar'ın son topta bulduğu isabetle 77-76 mağlup etti.

Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan’ın Miskolc kentinde oynanacak.

Kadınlar FIBA EuroCup | Galatasaray: 77 - DVTK: 76

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)

Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü

DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele

1. Periyot: 21-15

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-49

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