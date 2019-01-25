Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan temsilcisi DVTK’yi Şerife Alperi Onar'ın son topta bulduğu isabetle 77-76 mağlup etti.
Eşleşmenin rövanşı, 31 Ocak Perşembe günü Macaristan’ın Miskolc kentinde oynanacak.
Kadınlar FIBA EuroCup | Galatasaray: 77 - DVTK: 76
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Alexander Romanov (Rusya), Christina Manoli (Fransa)
Galatasaray: Işıl Alben 13, Farhiya 13, Grigalauskyte 13, Macaulay 10, Jefferson 8, Eda Şahin, Şerife Onar 13, İrem Topuz 4, Sinem Ataş 3, İnci Güçlü
DVTK: Medgyessy 9, Putnina 20, Skoric 7, Kimbrough 19, Mokango 21, Veronika, Angelika, Szabo, Zele
1. Periyot: 21-15
Devre: 41-33
3. Periyot: 58-49