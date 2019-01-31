Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK’yi 69-65 yenerek tur atladı.
Miskolc kentindeki Generali Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti.
Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı.
Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8’li final etabına yükseldi. Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.