Galatasaray, DVTK'yi mağlup edip 8'li finalde: 65-69

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK’yi 69-65 yenerek tur atladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 23:33
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Galatasaray, DVTK'yi mağlup edip 8'li finalde: 65-69

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu rövanş maçında Macaristan temsilci DVTK’yi 69-65 yenerek tur atladı.

Miskolc kentindeki Generali Arena’da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-17 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 40-36 önde gitti.

Son periyoda 54-52 üstün giren Galatasaray, salondan 69-65 galip ayrıldı.

Turun ilk maçını da 77-76 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8’li final etabına yükseldi. Galatasaray bu turda BLMA-Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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