Süper Lig ekiplerinden Galatasaray sosyal medyayı en aktif olarak kullanan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde en çok etkileşim alan kulüpler arasına girdi. 2020 yılının ilk çeyrek verilerine göre Galatasaray, sosyal medya platformu Twitter'da dünyada en çok etkileşim alan 4. kulüp oldu.

Deportes&Finanzas'ın verilerine göre hazırlanan listede 1. sırada 26.9 milyon etkileşimle Brezilya'dan Flamengo ilk sırayı alırken, İngiltere'den Liverpool 24.1 milyon etkileşimle ikinci sırada yer aldı. İspanyol devi Barcelona 20 milyon etkileşimle 3. sırada kendine yer buldu. Galatasaray ise 19.8 milyon etkileşimle Avrupa'nın dev kulüplerini gerisinde bırakarak dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde Twitter'da en çok etkileşim alan 4. takım oldu.





Bununla birlikte Galatasaray, şubat ayında en çok etkileşim alan 2. kulüp oldu.

Sarı-kırmızılı ekip paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas'ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de solladı

Öte yandan Galatasaray sadece Twitter'da değil, Instagram, Facebook ve Youtube'daki verilerini de paylaştı. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin etkileşim sayılarını da veren sarı-kırmızılı ekip, göndermeli bir not düştü.











