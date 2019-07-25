Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı

Spor kulüplerinin 1 Ocak-30 Haziran 2019 dönemindeki sosyal medya etkileşim sayıları açıklandı. Instagram’da 256 milyon etkileşim alan Cim Bom, Barcelona (564 milyon), Manchester United (425 milyon), Liverpool (366 milyon) ve Juventus’u (349 milyon) takip ediyor. Aslan, Real Madrid, Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi devleri geride bıraktı.

Twitter’da da 27.5 milyon etkileşimi bulunan Galatasaray, Liverpool, Barcelona ve Manchester United’ın hemen arkasından geliyor. Fenerbahçe ise Twitter’da 18.4 milyonla 8. sırada yer aldı.