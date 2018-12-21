Beşiktaş'ta son dönemde yıldızı parlayan Dorukhan Toköz’ün sezon başında Florya’nın kapısından döndüğü belirtildi. Bilindiği gibi, 2017-18 sezonunun bitiminin ardından Dorukhan Toköz’ün Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdi ve genç oyuncu bonservisini eline aldı.

BEŞİKTAŞ HEMEN KAPTI

Fatih Terim’in milli takımlardan takip ettiği ve sıcak baktığı 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray’ın gündemine geldi. Ancak Galatasaray Kulübü’nde scout ekibi Dorukhan Toköz için “Kulübümüzde oynayacak ve seviyede değil” raporu verdi. Bu rapor üzerine 22 yaşındaki oyuncunun transferinden vazgeçildi. Dorukhan kısa bir süre sonra Beşiktaş’a önerildi ve sadece 300 bin Euro garanti ücrete imza attı.

GÖÇEK 3 HAFTA SONRA SAHADA

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), 13. haftada oynanan G.Saray-Konya maçındaki yönetimini yetersiz bulduğu ve ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlenmeye çektiğini açıkladığı Hüseyin Göçek’e üç hafta sonra görev verdi. G.Saray ve Kulüpler Birliği arasında krize de neden olan Göçek bu hafta BB Erzurum-Kayseri maçını yönetecek. MHK, Göçek’le birlikte dinlenmeye aldığı Halis Özkahya’ya ise görev vermedi.

Kaynak: Takvim