Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup altıncı hafta maçında Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekip şu ana kadar D Grubu'nda oynadığı beş mücadelede aldığı dört galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Geride kalan 5 maçının 2’sini kazanıp, 3’ünde mağlup olan İtalyan ekibi ise 6 takımlı grupta 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray - Dolomiti Energia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray, EuroCup'ta oynadığı son karşılaşmada Asseco Gdynia'ya konuk oldu ve sahadan 78-83'lük galibiyetle ayrıldı. Zach Auguste 16 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Webster 14, Whittington 13, Harrison ve Jones 12'şer sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Sarı Kırmızılı ekip, oynadığı son resmi karşılaşmada TOFAŞ'a konuk olurken sahadan 112-93 mağlup ayrıldı. Zach Auguste 24, Webster 19, Harrison 14, Whittington 11 sayıyla oynadı ancak yenilgiyi önleyemedi. Rakip Dolomiti Energia Trento; 7DAYS EuroCup D Grubu'nda oynadığı beş karşılaşmadan iki galibiyet, üç mağlubiyet aldı ve beşinci sırada yer alıyor. Grupta çıktığı son karşılaşmada Unicaja Malaga'ya 93-74 mağlup olan İtalyan temsilcisinde Gentile 18, Knox 14, Craft 10 sayıyla oynadı.

Trento, İtalya Ligi'nde çıktığı altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.