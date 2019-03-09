Galatasaray Doğa Sigorta'da Göksenin Köksal şoku!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Doğa Sigorta'da kaptan Göksenin Köksal sakatlandı.

09 Mart 2019, Cumartesi 15:11
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Galatasaray Doğa Sigorta'da Göksenin Köksal şoku!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Doğa Sigorta'da kaptan Göksenin Köksal sakatlandı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, oyuncunun sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Göksenin Köksal’ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra kulüp doktorlarımız tarafından yapılan muayenede sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi.

Oyuncumuzun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlaması öngörülüyor.

Göksenin Köksal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hızlı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz."

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