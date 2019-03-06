Galatasaray Doğa Sigorta-İstanbul BBSK maçı biletleri satışta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile İstanbul Büyükşehir Belediye SK arasında oynanacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı.
9 Mart Cumartesi günü saat 15:15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix Perakende Satış Noktaları'ndan temin edilebilecek. Maç günü bilet satışı Sinan Erdem Spor Salonu Biletix Gişesi’nden olacak.
Biletlerini internet ve çağrı merkezinden satın alan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maç günü yoğunluğundan kaçınmak için biletlerini Biletix perakende satış noktalarından temin edebilirler.
Kombine kart teslimatları 5-8 Mart 2019 tarihleri arasında saat 09:00-17:00 arası Türk Telekom Stadyumu Kombine Ofisinden yapılacaktır. Maç günü kombine kart teslimatı yapılmayacaktır. Sarı-Kırmızılı taraftarların kombine kartlarını alabilmek için Referans Numarasını-Biletix bilgi fişini ve kimliklerini göstermeleri gerekmektedir.