Galatasaray Doğa Sigorta için Greg Whittington iddiası

Yeni sezonda ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil edecek olan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta'da, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunda yer alan yabancılardan Zach Auguste, Aaron Harrison ve Tai Webster ile sözleşme uzatıldığını açıklayan Sarı-Kırmızılılar, 1 ve 4 numara transferleri için çalışmalarını sürdürüyor.

4 numara transferi için gündeme gelen son isimse geçtiğimiz sezon İsrail ekibi Hapoel Galil Gilboa'nın formasını giyen Greg Whittington oldu.

Sportando'nun iddiasına göre Galatasaray, 26 yaşındaki uzun ile görüşme halinde.

Whittington, İsrail Ligi'nde geride bıraktığımız sezonu 18.4 sayı, 9.6 ribaunt ortalamaları ile tamamlamıştı.



