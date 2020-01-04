ING Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Gaziantep Basketbol’u 96-84 yendi.

Mücadeleyi, kulüp başkanı Mustafa Cengiz de yerinde takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Galatasaray Doğa Sigorta, 14-9 üstün geçti. Son dakika içimde Pothress’ın isabetiyle farkı çift hanelere (26-16) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodunda hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Göksenin Köksal önderliğinde sayılar buldu ve soyunma odasına 55-37 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 72-63 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 96-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol formasıyla 22 sayı kaydeden Jelovac oldu. Galatasaray Doğa Sigorta’da ise Harrison’un 18, Göksenin Köksal’ın da 17 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

ING Basketbol Süper Ligi - Galatasaray Doğa Sigorta: 96 - Gaziantep Basketbol: 84

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 17, Whittington 8, Auguste 9, Harrison 18, Emir Gökalp 10, Poythress 14, Can Korkmaz 5, Ege Arar 4, Caner Erdeniz

Gaziantep Basketbol: Vasiliauskas 7, Rich 21, Crawford 2, Orhan Aydın Haciyeva, Buva 11, Cem Ulusoy 7, Jelovac 22, Erol Can Çinko 5, Metehan Akyel 7, Can Uğur Öğüt 2

1. Periyot: 28-19

Devre: 55-37

3. Periyot: 72-63