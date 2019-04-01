Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 mağlup etti.

01 Nisan 2019, Pazartesi 22:10
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Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen: 64-80

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Can Mavisu

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 4, Göksenin Köksal 5, Harrison 29, Hayes 4, Auguste 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 9, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Doğuş Özdemiroğlu 14, Douglas 12, Diebler 10, Evans 6, Eric 16, Mert Akay, Berk Demir, Kartal Özmızrak 12, Oğuz Savaş 4, Kidd 6

1'İNCİ PERİYOT: 15-15

İLK YARI: 31-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-54

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